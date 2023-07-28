Çorum'da 390 Bin Adet Kaçak Makaron Sigara Ele Geçirildi

Çorum'da polis ekiplerinin bir minibüste yaptığı aramada 390 bin adet kaçak makaron sigara ele geçirildi. Kaçak tütün ve makaronlara el koyan polis ekipleri, gözaltına alınan şahısla ilgili adli işlem başlattı.

Çorum'da polis ekiplerinin bir minibüste yaptığı aramada 390 bin adet kaçak makaron sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından kent merkezinde yapılan çalışmalarda, bir şahsın kaçak tütün mamulleri sattığı tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda şahsın aracında yapılan aramada 390 bin adet kaçak makaron sigara, 50'şer gramlık 420 paket kaçak nargile tütünü, 270 kilo kaçak kıyılmış tütün, 15 adet kaçak elektronik sigara likiti, 30 adet kullanılmış ve tekrar kullanıma hazır TAPDK bandrolü, 6 kilogram kıyılmış açık tütün ve 1 adet sigara basma makinesi ele geçirildi.

Kaçak tütün ve makaronlara el koyan polis ekipleri, gözaltına alınan şahısla ilgi adli işlem başlattı. - ÇORUM