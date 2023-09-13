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Çorum'da 36 ton sahte gübre ele geçirildi: 4 gözaltı

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Çorum'da polis ekiplerinin bir depoya düzenlediği operasyonda 36 ton 800 kilogram sahte gübre ele geçirilirken 4 kişi de gözaltına alındı.

Çorum'da 36 ton sahte gübre ele geçirildi: 4 gözaltı

ÇORUM - Çorum'da polis ekiplerinin bir depoya düzenlediği operasyonda 36 ton 800 kilogram sahte gübre ele geçirilirken 4 kişi de gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, il genelinde kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda, bir depoda kaçak/sahte gübre bulunduğu tespit edildi. Belirlenen depoya baskın düzenleyen KOM Şube Müdürlüğü ekipleri depoda yaptıkları aramada; 36 ton 800 kilogram kaçak/sahte gübre ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama da, "Suç ve suçlunun her türlüsünün men ve takibine yönelik çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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