Çorum'da polis ekiplerinin bir depoya düzenlediği operasyonda 36 ton 800 kilogram sahte gübre ele geçirilirken 4 kişi de gözaltına alındı.

Çorum'da 36 ton sahte gübre ele geçirildi: 4 gözaltı

ÇORUM - Çorum'da polis ekiplerinin bir depoya düzenlediği operasyonda 36 ton 800 kilogram sahte gübre ele geçirilirken 4 kişi de gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, il genelinde kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda, bir depoda kaçak/sahte gübre bulunduğu tespit edildi. Belirlenen depoya baskın düzenleyen KOM Şube Müdürlüğü ekipleri depoda yaptıkları aramada; 36 ton 800 kilogram kaçak/sahte gübre ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama da, "Suç ve suçlunun her türlüsünün men ve takibine yönelik çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.