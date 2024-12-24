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Çorum'da 32 Yaşındaki Erkek Evinde Ölü Bulundu

Çorum'da 32 Yaşındaki Erkek Evinde Ölü Bulundu
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Çorum'un Bahçelievler Mahallesi'nde yakınları tarafından evinde ölü bulunan 32 yaşındaki Yalçın Kafa'nın cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı. İlk incelemede, cesede dair herhangi bir kesi veya darp izi görülmedi.

Çorum'da yakınlarının haber alamadığı 32 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, bir süredir haber alamadıkları Yalçın Kafa'nın Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar 14. Sokak'taki evine giden yakınları, Kafa'yı hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri ekiplerince ikamette yapılan incelemenin ardından Kafa'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk incelemede, Kafa'nın cenazesinde kesi ya da darp izine rastlanmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
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