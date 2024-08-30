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Çorum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu

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Çorum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü büyük coşkuyla kutlandı. Komando ekiplerinin gösterisi büyük ilgi gördü.

ÇORUM'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü büyük coşkuyla kutlandı.

Kadeş Barış Meydanı'nda düzenlenen kutlama etkinliklerinde Çorum İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando ekiplerinin silahla yaptığı gösteri nefes kesti. Komandoların gösterisi büyük bir ilgiyle takip edilirken, hem protokol üyeleri hem de vatandaşlar komandoları ayakta alkışladı. Komandolar, gösteri sonunda Türk bayrağı açıp, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı'ya teslim etti. Öte yandan bayrama katılan 80 yaşındaki Satı Böcük isimli yaşlı kadın elindeki Türk bayrağı ile Alay Marşı'nı okuyup "Allah her sene 30 Ağustos Zafer Bayramlarını nasip etsin" dedi.

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR /ÇORUM,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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