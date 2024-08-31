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Çorum'da 3 Otomobilin Karıştığı Kazada 2 Kişi Yaralandı

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Çorum'un Laçin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Laçin ilçesinde 3 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kerim K. idaresindeki 06 BG 755 plakalı otomobil, Mert G'nin kullandığı 60 ACL 448 plakalı otomobil ve sürücüsü olay yerinden kaçan 37 ACJ 571 plakalı otomobil, Çorum-Laçin kara yolu Kırkdilim mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 60 ACL 448 plakalı otomobilde bulunan Emine G. ve Gamze A. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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