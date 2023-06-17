Üye Girişi
Haberler
Çorum'da 3 kişi silahla vurularak yaralandı

Çorum'da 3 kişi silahla vurularak yaralandı

Güncel Haberler

Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar 52. Sokak'ta kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişi, sokağa bir otomobille gelen, kimliği belirsiz kişilerin tüfekle ateş etmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı. Saldırının ardından otomobille olay yerinden uzaklaştığı belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çorum'da 3 kişi silahla vurularak yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar 52. Sokak'ta kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişi, sokağa bir otomobille gelen, kimliği belirsiz kişilerin tüfekle ateş etmesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Saldırının ardından otomobille olay yerinden uzaklaştığı belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel

Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar Çorum Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title