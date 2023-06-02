Çorum'da 250 Ev ve İş Yeri Su Baskınına Uğradı

Çorum Belediyesi ekipleri, sağanak ve dolu nedeniyle su basan yaklaşık 250 ev ve iş yerine müdahale etti. Ekipler gece boyunca çalışarak su baskını ihbarı gelen noktalarda çalışmalarını tamamladı. AFAD ekipleri ise hasar tespit çalışmalarına başladı.

Çorum Belediyesi ekipleri, sağanak ve dolu nedeniyle su basan yaklaşık 250 ev ve iş yerine müdahale etti.

Belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte dün etkili olan yağışın ardından 250 personel, 200 araç ve ekipmanla, su basan ev ve iş yerlerine müdahalede bulundu.

Gece boyunca çalışan ekipler, su baskını ihbarı gelen noktalarda çalışmalarını tamamladı.

Ekipler ayrıca tıkanan mazgalları da temizleyerek, olası yağışlara karşı tedbir aldı.

Çorum'un bazı ilçe belediyelerinden de kent merkezindeki çalışmalara iş makinesi desteği sağlandığı belirtildi.

Öte yandan, AFAD ekipleri hasar tespit çalışmalarına başladı.

Çorum'da dün etkili olan sağanak sonucu metrekareye yaklaşık 20 kilogram yağış düşmüştü.