Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 25 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Çorum'da asayiş ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 25 zanlıyı yakaladı. Uygulama, 5-12 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 25 zanlı yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında çeşitli suçlardan mahkemelerce yakalama kararı bulunan kişilere yönelik 5-12 Ocak'ta çalışma yapıldı.

Kentte vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda uygulama yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 25 şüpheliyi yakaladı.

Öte yandan kayıp ihbarı yapılan 5 kişi bulunarak ailelerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Yasemin Aleyna Tufan - Güncel
