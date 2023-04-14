Çorum'da 25 bin 160 makaron ele geçirildi

Çorum'da 25 bin 160 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile tütün ele geçirildi.

Çorum'da 25 bin 160 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde doldurulmuş makaron ticareti yapıldığı iddia edilen 2 iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerlerindeki aramada 25 bin 160 dolu makaron, 5 kilogram kıyılmış kaçak tütün, sigara doldurma makinesi, kompresör, 19 elektronik sigara ve 120 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

İş yeri sahibi 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.