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Çorum'da 22 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Çorum'da 22 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Güncel Haberler

Çorum'da 22 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Çorum'da 22 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Büyük Düvenci beldesindeki Büyük Düvenci Ortaokulu'nda öğrenim gören 22 öğrencinin mide bulantısı ve kusma şikayeti üzerine okul idaresince ambulans çağrıldı.

Öğrenciler, sağlık ekiplerince ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastaneye kaldırıldı.

Gıda zehirlenmesi yaşadıkları değerlendirilen öğrencilerin tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel

Düvenci Çorum Güncel Haberler

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