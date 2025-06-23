Çorum'da 21 Şüpheli Yakalandı

Çorum'da haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 21 şüphelinin polis ekiplerince yakalandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yapıldı.

16-23 Haziran'da yapılan çalışma kapsamında, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 21 şüpheli yakalandı.

Öte yandan hakkında kayıp ihbarı yapılan 7 kişiden 5'i bulunarak ailelerine teslim edildi. 2 kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor.