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Çorum'da 21 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

Çorum'da 21 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

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??????? Çorum'da 21 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

??????? Çorum'da 21 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Çorum merkez ile Uğurludağ, Alaca, İskilip, Osmancık ve Sungurlu ilçelerinde doğadan topladıkları mantarları yedikten sonra rahatsızlanan 21 kişi, bulantı ve kusma şikayetleri ile hastaneye başvurdu.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen kişiler tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel

Uğurludağ İskilip Çorum Güncel Haberler

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