Çorum'da 2024 Yılı Yatırım Planları ve Projeler Değerlendirildi

Çorum 2024 yılı 3. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Vali Ali Çalgan, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantı Salonu'ndaki toplantıda yaptığı konuşmada, Çorum için planlanan yatırımların toplam tutarının 40 milyar 845 milyon lira yatırım bedeline sahip olduğunu söyledi.

Projelerin bugüne kadar 20 milyar 312 milyon liralık kısmının tamamlandığını belirten Çalgan, projeler için 2024 yılında tahsis edilen 4 milyar 736 milyon lira ödeneğin 3 milyar 52 milyon lirasının kullanıldığını kaydetti.

Çalgan, Çorum'da planlanan 60 projeye ise henüz başlanmadığını bildirdi.

Karayolları Bölge Müdürü Serdar Ateş, toplantıda yaptığı sunumda, 2018'de yaklaşık 675 milyon liralık yatırımla inşa edilen Kırkdilim tünellerinin tamamlandığı, üst yapı çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Çorum-Osmancık kara yolundaki 3 tünelin toplam uzunluğunun 4 bin 99 metre olduğunu ifade eden Ateş, Çorum'da devam eden 14 projenin toplam bedelinin ise 30 milyar 31 milyon lira olduğunu kaydetti.

DSİ 5. Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu ise Çorum'da toplam yatırım tutarı 10.7 milyar lira olan 97 projeyi sürdürdüklerini aktardı.

Toplantıda diğer kamu kurumlarının temsilcileri, kentte yürüttükleri çalışmalara ilişkin sunumlar yaptı.