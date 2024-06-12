Çorum'da 2 Otomobil Çarpıştı: 3 Kişi Yaralandı
Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çorum'un Alaca ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
E.E. idaresindeki 34 FYD 755 plakalı otomobil, Çorum-Yozgat kara yolu Zile Kavşağı'nda, F.D'nin kullandığı 59 ABM 471 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, H.D, E.A.D. ve K.A.D. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.