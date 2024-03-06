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Çorum'da 2 kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla bir kişi tutuklandı

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Çorum'da bir parkta çocuklara yönelik şüpheli davranışları olan bir kişi, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucunda, zanlının 2 kız çocuğunu taciz ettiği tespit edildi. Zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Çorum'da 2 kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, H.D'nin bir parkta çocuklara yönelik davranışlarından şüphelenen mahalle sakinleri, bölgede devriye görevi yürüten polise ihbarda bulundu.

Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Bu sırada parkın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının 2 kız çocuğunu taciz ettiğini belirledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Çorum Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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