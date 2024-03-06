Çorum'da 2 kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla bir kişi tutuklandı

Çorum'da 2 kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, H.D'nin bir parkta çocuklara yönelik davranışlarından şüphelenen mahalle sakinleri, bölgede devriye görevi yürüten polise ihbarda bulundu.

Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Bu sırada parkın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının 2 kız çocuğunu taciz ettiğini belirledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.