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Çorum'da 2 bin litre sahte içki ele geçirildi

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Çorum'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sahte içki üretimi ve satışı yapılan bir adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramada 2 bin litre sahte içki ve alkollü içecek yapımında kullanılan damıtma düzeneği ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Çorum'da 2 bin litre sahte içki ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sahte içki üretilip satıldığı belirtilen adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada, 2 bin litre sahte içki ile alkollü içecek yapımında kullanılan damıtma düzeneği ele geçirildi.

Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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