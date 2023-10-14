Çorum'da 2 bin litre sahte içki ele geçirildi
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Çorum'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sahte içki üretimi ve satışı yapılan bir adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramada 2 bin litre sahte içki ve alkollü içecek yapımında kullanılan damıtma düzeneği ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Çorum'da 2 bin litre sahte içki ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sahte içki üretilip satıldığı belirtilen adrese operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramada, 2 bin litre sahte içki ile alkollü içecek yapımında kullanılan damıtma düzeneği ele geçirildi.
Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Güncel