Çorum'da 1980 olaylarının kurbanları için anma töreni düzenlendi

Çorum'da, 1980 yılında yaşanan olaylarda hayatını kaybedenler için anma töreni yapıldı.

Çorum Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nda toplanan katılımcılar, Bahabey Caddesi'nden Kadeş Barış Meydanı'na yürüdü.

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu tarafından farklı sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Kadeş Barış Meydanı'nda düzenlenen törende, 43 yıl önceki olaylarda hayatını kaybeden 57 kişi anıldı.

Yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan programda, çerağ yakma ritüeli gerçekleştirildi.

Anma etkinliğinde Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı cem ekibi semah döndü.

Vakıf başkanı Nurettin Aksoy, burada yaptığı konuşmada, 43 yıl önce yaşanan olayları unutmamak ve unutturmamak için toplandıklarını söyledi.

Olayların onlarca insanın ölmesine, yaralanmasına, binlerce insanın toprağını terk etmesine neden olduğunu belirten Aysoy, "Bu topraklar tarihin en eski imparatorluklarından Hittilerden cumhuriyetimize kadar onlarca kadim kültüre, halka ve insana yurt olmuştur. Bu topraklar tüm canları eşit ve kardeş gören, farklılıklara saygı duyan Hacı Bektaş Veli ve bütün erenlere, canlara, çekilen acılara rağmen kucak açmıştır." dedi.

Her yıl anma etkinlikleri düzenleyerek kendi sorumluluklarını yerine getirdiklerini ifade eden Aksoy, "Talebimiz, davanın yeniden açılıp gizli kalan, açığa çıkmayan bütün davalar üzerindeki gizemin ortadan kaldırılması, asıl suçluların ortaya çıkarılmasıdır. Bir de şehrin uygun görülen bir yerine şehitlerimizin isimlerini yaşatacak anıt yapılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Programa CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Çorum İl Başkanı Ümit Er, Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Mustafa Aslan, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Eşbaşkanları Hüseyin Mat, Nevin Kamilağaoğlu, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe, Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Seher Şengüllü Yılmaz, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez'in yanı sıra yurt içi ve dışındaki çeşitli dernek ve konfederasyonların yöneticileri katıldı.