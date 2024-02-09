Çorum'da 17 yaşındaki çocuk bıçaklı saldırıya uğradı
Çorum'da Yavruturna Mahallesi'nde 17 yaşındaki bir çocuk, kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına maruz kaldı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı ve saldırganın yakalanması için çalışmalar başlatıldı.
Çorum'da 17 yaşındaki çocuk, bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı.
Alınan bilgiye göre M.B. (17), Yavruturna Mahallesi Esnafevleri 6. Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bacağından yaralanan M.B, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.