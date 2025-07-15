Çorum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anıldı

Çorum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anıldı
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Çorum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Çorum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Kadeş Barış Meydanı'ndaki etkinlik, Çorum Belediyesi mehter ekibinin gösterisiyle başladı.

Ardından İl Müftüsü Şahin Yıldırım, şehitler ile ülkenin birliği için dua etti.

Çorum Valisi Ali Çalgan, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün tarihin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk devletine, demokrasiye saldırdığını anlatan Çalgan. "Gazi Meclisimiz bombalandı, vatandaşlarımız hedef alındı. O gün ülkemizin en karanlık gecelerinden birini yaşadık ancak Allah'a şükür ki milletimizin iradesi, feraseti ve cesareti bu karanlığı aydınlığa çevirdi." dedi.

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız da konuşmalarında Türkiye'de tekrar darbe girişimlerinin olmamasını temenni etti.

Sancak koşusuna katılan sporcular, koşuda taşıdıkları Türk bayrağını Vali Çalgan'a teslim etti.

Halk dansları ekiplerinin gösteriler sunduğu etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı dinlendi.

Törene Çorum Valisi Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, İl Emniyet Müdür Vekili Mete Bayrak, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel
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