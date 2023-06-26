Üye Girişi
Haberler

Çorum'da 14 yaşındaki çocuk bıçaklandı

Güncel Haberler

Çorum'da 14 yaşındaki çocuk, tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanarak yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

14 yaşındaki çocuk, tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanarak yaralandı

ÇORUM Çorum'da 14 yaşındaki çocuk, tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Olay, Bahçelievler 1. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. ile A.A. bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ç. üzerinde taşıdığı bıçak ile A.A.'yı karnından bıçaklayıp olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı A.A. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralama olayını gerçekleştiren M.Ç. ise kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eray Uzun - Güncel

Bahçelievler Çorum Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title