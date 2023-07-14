Çorum'da 14 Yabancı Uyruklu Suçlu Gözaltına Alındı
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Çorum Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, çeşitli suçlara karıştığı tespit edilen 14 yabancı uyruklu gözaltına alındı. Zanlılara ait adreslerde yapılan aramalarda suç unsurları ele geçirildi. Gözaltına alınan yabancı uyruklular, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.
Çorum'da çeşitli suçlara karıştığı tespit edilen 14 yabancı uyruklu polis ekiplerince gözaltına alındı.
Çorum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, zanlılara ait adreslerde yapılan aramada çeşitli suç unsurları ele geçirildi.
Yakalanan 14 yabancı uyruklunun, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği öğrenildi.