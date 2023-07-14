Çorum'da 14 Yabancı Uyruklu Suçlu Gözaltına Alındı

Çorum Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, çeşitli suçlara karıştığı tespit edilen 14 yabancı uyruklu gözaltına alındı. Zanlılara ait adreslerde yapılan aramalarda suç unsurları ele geçirildi. Gözaltına alınan yabancı uyruklular, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.