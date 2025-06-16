Çorum'da 14 Suçlu Yakalandı

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Çorum'da dolandırıcılık ve hırsızlık gibi suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 14 kişi polis tarafından yakalandı. Ayrıca kayıp ihbarı yapılan 10 kişiden 9'u bulundu.

Çorum'da haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 14 şüphelinin polis ekiplerince yakalandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yapıldı.

9-16 Haziran'da yapılan çalışma kapsamında, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 14 şüpheli yakalandı.

Öte yandan hakkında kayıp ihbarı yapılan 10 kişiden 9'u bulunarak ailelerine teslim edildi. Bir kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Veli Singer - Güncel
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