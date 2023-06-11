Üye Girişi
Haberi Paylaş
Çorum'da 14 kişi yedikleri mantardan zehirlendi

Çorum'da 14 kişi yedikleri mantardan zehirlendi

Güncel Haberler

Çorum'da yedikleri mantardan zehirlenen 14 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Çorum'da yedikleri mantardan zehirlenen 14 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Kent merkezi ile Bayat ilçesinde doğadan topladıkları mantarları yedikten sonra rahatsızlanan 14 kişi bulantı ve kusma şikayetleriyle hastaneye başvurdu.

Zehirlenen 14 kişinin Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri sürüyor.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel

Çorum Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title