Çorum'da 11 Suçlu Yakalandı

Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında çeşitli suçlardan mahkemelerce yakalama kararı bulunan kişilere yönelik 13-20 Ekim'de çalışma yapıldı.

Kentte vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda uygulama yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheliyi yakaladı.

Öte yandan kayıp ihbarı yapılan 3 kişiden 2'si bulunarak ailesine teslim edildi, bir kişinin ise bulunması için çalışmalar sürüyor.