Çorum'da 11 Suçlu Yakalandı
Çorum'da asayiş ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 11 kişiyi yakalamak için yapılan çalışmada başarılı oldu. Ayrıca kayıp olarak bildirilen 3 kişiden 2'si bulundu.
Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında çeşitli suçlardan mahkemelerce yakalama kararı bulunan kişilere yönelik 13-20 Ekim'de çalışma yapıldı.
Kentte vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda uygulama yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheliyi yakaladı.
Öte yandan kayıp ihbarı yapılan 3 kişiden 2'si bulunarak ailesine teslim edildi, bir kişinin ise bulunması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Güncel