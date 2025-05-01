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Çorum'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Etkinlikleri

Çorum'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Etkinlikleri
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Çorum'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, sendikalar ve siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla çeşitli etkinliklerle kutlandı. Gazi Caddesi'nden Hürriyet Meydanı'na kadar süren yürüyüşte kalabalık, güvenlik önlemleri altında alana giriş yaptı.

ÇORUM'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Çorum'da 1 Mayıs Platformu Kutlama Komitesi tarafından düzenlenen etkinliklere sendikalar, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum örgütleri katıldı. Gazi Caddesi Piri Baba Çamlığı'ndan başlayan yürüyüş, 'Yaşasın 1 Mayıs' sloganlarıyla Hürriyet Meydanı'na kadar devam etti. 1 Mayıs etkinlikleri nedeniyle Gazi Caddesi trafiğe kapatırken, kutlama alanı güvenlik barikatı ile çevrildi. Kalabalık, yoğun güvenlik önlemi altında alana giriş yaptı. Sendika temsilcileri konuşmasını yaparken, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da kutlamaya katıldı. Öte yandan etkinliğe köpeği ile katılan genç bir kız ve davul çalan kadın dikkat çekti. Yapılan basın açıklaması ve müzik eşliğinde yapılan eğlenceyle son buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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