Çorum'da 1,5 metre genişliğindeki tarihi arasta restore edildi

ÇORUM (DHA) - ÇORUM'da 1,5 metre genişliğinde ve 30 metre uzunluğundaki 'Dikiciler Arastası'nın restorasyonu tamamlandı.

Üçtutlar Mahallesi'ndeki, 1,5 metre genişliğinde ve 30 metre uzunluğundaki, dar sokak ilgi görüyor. Kenti ziyaret eden turistlerin ilgisini çeken sokakta, özellikle üniversite öğrencileri ile gelin ve damatlar fotoğraf çektiriyor. Eskiden 40'ı aşkın esnafın faaliyet gösterdiği sokakta, Çorum Belediyesi tarafından başlatılan restorasyon tamamlandı. Ahşap ve kerpiç kullanılarak restore edilen tarihi sokak eski dokusuna döndürüldü.

Kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından olan tarihi sokak, taş döşemesi zemini, arastayla yaşıt asma ağaçlarının dallarının sardığı tavanı ve nostaljik görüntüsüyle özellikle fotoğraf meraklılarının en çok ziyaret ettiği mekanlar arasında yer alıyor.