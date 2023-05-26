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Çorum Belediyesinden Afşin'e 14 konteyner

Çorum Belediyesinden Afşin'e 14 konteyner

Güncel Haberler

Çorum Belediyesi, kardeş şehir Afşin'e 14 konteyner daha gönderdi. Konteynerler, ihtiyaç duyulan bölgelerde kullanılmak üzere afetzedelere geçici barınak olacak.

Çorum Belediyesi, kardeş şehir Afşin'e 14 konteyner daha gönderdi. Konteynerler, ihtiyaç duyulan bölgelerde kullanılmak üzere afetzedelere geçici barınak olacak.

Çorum Belediyesi, afetlere müdahalede ve yardımda hızlı ve etkili bir şekilde hareket etmeye devam ediyor. Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Afetlerde mağdur olan kardeşlerimize destek olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu 14 adet konteyner, ihtiyaç duyulan bölgelerde kullanılarak geçici barınma sağlayacak ve kardeşlerimizin hayatlarına kolaylık sağlayacak" dedi.

Çorum Belediyesi, Afşin'e daha öncede 24 adet konteyner göndermiş. Gönderilen 14 konteyner ile bu sayı 38'e yükselmiş oldu. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Halil İbrahim Aşgın Çorum Belediyesi Güncel Haberler

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