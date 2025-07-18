Çorum Belediyesi, Uğur Böcekleriyle Yaprak Bitine Karşı Mücadele Ediyor

ÇORUM Belediyesi, yaz aylarında popülasyonu artan yaprak bitiyle mücadele için yetiştirdiği uğur böceklerini doğaya bıraktı.

Yaz aylarında yonca ve ayçiçeği tarlalarından şehir merkezine gelen yaprak bitlerinin insanları rahatsız etmesi üzerine çözüm arayan Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde bir böcek üretim laboratuvarı kurdu. Mayıs ayında başlanan uğur böceği yetiştiriciliği sayesinde elde edilen yaklaşık 500 uğur böceği, yaprak bitiyle mücadele amacıyla şehrin çeşitli noktalarında bulunan parklara bırakıldı.

LABORATUVARDA YETİŞTİRİLDİ

Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Seda Nur Kerem, bu çalışmayı yapmaktaki amaçlarının 'çevre dostu biyolojik mücadeleyi artırmak' olduğunu belirterek "Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak özellikle Temmuz - Ağustos aylarında ciddi popülasyonlara ulaşan yaprak bitleriyle mücadele etmek amacıyla laboratuvar ortamında uğur böceği üretimine başladık. Bu çalışmadaki hedefimiz, çevre dostu biyolojik mücadele yöntemlerini yaygınlaştırmaktır. Bir uğur böceği günlük olarak yaklaşık 100 yaprak biti tüketiyor. Belediye olarak çevreye duyarlı, ekolojik dengeyi koruyan ve sürdürülebilir uygulamaları desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

BİYOLOJİK YÖNTEMLERLE MÜCADELE

Her yıl popülasyonu artan yaprak bitleriyle kimyasal yöntemlerin yanı sıra biyolojik yöntemlerin de kullanıldığını belirten Park ve Bahçeler Müdürü İsmail Özler ise, "Yaprak bitinin popülasyonu her geçen yıl artmaktadır. Bu nedenle kimyasal yöntemlerin yanında, çevreye duyarlı ve ekolojik dengeyi bozmayan biyolojik yöntemleri de kullanmaktayız. Çorum Belediyesi olarak sürdürülebilir uygulamaları kararlılıkla desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR / ÇORUM,