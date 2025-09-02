Çorum Belediyesi'nden Üniversite Öğrencilerine 10 Bin Lira Eğitim Desteği

Çorum Belediyesince, bu yıl ilk kez üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilere bir kereye mahsus 10 bin lira eğitim desteği sağlanacağı duyuruldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, belediyeden sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına üniversite döneminde yardımcı olmak amacıyla "İlk Harçlık Bizden" uygulamasının hayata geçirildiği bildirildi.

Proje kapsamında örgün öğretim programlarına ilk kez kayıt yaptıran öğrencilere 10 bin lira eğitim desteği verileceği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Açık öğretim programlarına kayıt yaptıran öğrenciler ise destekten yararlanamayacak. Eğitim desteği için başvurular, 8 Eylül Pazartesi gününden itibaren Çorum Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne şahsen yapılabilecek. Başvuru sırasında öğrencinin üniversiteye kayıt yaptığını gösteren belge ile öğrenciye ya da velisine ait IBAN numarası talep edilecek."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise projenin sosyal belediyecilik anlayışının somut örneği olduğunu belirtti.

Proje kapsamında geçen yıl öğrencilere verilen 5 bin liranın bu yıl 10 bin liraya yükseltildiğini ifade eden Aşgın, öğrencilere eğitim hayatlarında başarı diledi.