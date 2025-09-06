Haberler

Çorum Belediyesi'nden Öğrencilere Kırtasiye Yardımı

Çorum Belediyesi, Sosyal Destek Kartı uygulaması ile 4 bin 58 öğrenciye toplam 6 milyon 87 bin lira kırtasiye yardımı yaptı. Belediye Başkanı Aşgın, yardımların hem öğrencilere hem de yerel esnafa katkı sağladığını vurguladı.

Çorum Belediyesi, Sosyal Destek Kartı uygulaması kapsamında 4 bin 58 öğrenciye toplam 6 milyon 87 bin liralık kırtasiye yardımı yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ihtiyaç sahibi ailelerin okula giden çocukları için Sosyal Destek Kartı'na 1500'er lira yatırıldığı, öğrencilerin anlaşmalı kırtasiyelerden alışveriş yapabileceği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yardımların yalnızca öğrencilere değil, aynı zamanda yerel esnafa da katkı sunduğunu belirtti.

Aşgın, eğitime destek olduklarını belirterek, "İlkokul, ortaokul ve liseye giden 4 bin 58 öğrencimize toplam 6 milyon 87 bin lira yardım yaptık. Öğrencilerimizin eğitimine destek olurken, yerel esnafımıza da katkı sağlamış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Betül Balabaz - Güncel
