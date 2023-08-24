Çorum Belediyesi Leyleklere Sahip Çıkıyor

Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, göç yolunda yaralanan leylekleri tedavi ettikten sonra doğal yaşam alanlarına bırakıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sahipsiz Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde bir yandan yaralı ve bakıma muhtaç sokak hayvanları sağlıklarına kavuşturulurken diğer yandan yabani hayvanlara da sahip çıkılıyor.

Merkezde göç yolunda yaralanan leyleklerin bakımı da yapılıyor. Tekrar uçamayacak halde olan leylekler ise koruma altına alınıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından bu yıl tedavi için 15 leylek Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim edildi.

Veteriner hekimler tarafından gerekli müdahaleler yapılan leyleklere tekrar sağlıklarına kavuşana kadar bakıldı. Tedavisi tamamlanan leylekler yeniden uçmaya başladıklarında doğal yaşam alanlarına salındı.