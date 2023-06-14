Çorum Belediyesi Kurban Kesim Merkezleri Belirledi

Çorum Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşların kurbanlık hayvanlarını kesebilmeleri için 8 yer belirledi. Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların kurbanlarını rahatça kesebilmeleri için kesim merkezlerinde personel görevlendirmesi yapılacağı belirtildi.

Çorum Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşların kurbanlık hayvanlarını kesebilmeleri için 8 yer belirledi.

Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların kurbanlarını rahatça kesebilmeleri için kesim merkezlerinde personel görevlendirmesi yapılacağı belirtildi.

Görevlendirilen personelin kesim noktalarının temizliği, etrafa saçılabilecek kurban atıkların kaldırılması ve oluşacak diğer sorunlarla ilgili müdahalelerde bulunacağı aktarılan açıklamada, ayrıca 8 noktada kurban kesim yeri oluşturulduğu kaydedildi.

Mecitözü YBO öğrencilerinin başarısı

Çorum Yatılı Bölge Okulu (YBO) öğrencileri, Kayseri'de yapılan Türkiye Okul Sporları Bilek Güreşi Turnuvası'nda derece elde etti.

Mecitözü YBO öğrencilerinden Ali Koca, turnuvada 50 kilo sağ kolda ikinci, Elvan Eren Durmuşbaş da 60 kilo sol kolda dördüncü oldu.

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