Çorum Belediyesi Hizmet Binasında Çıkan Yangın Söndürüldü

Çorum Belediyesi hizmet binasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Farabi Caddesi'ndeki binanın ön tarafında devam eden çalışma esnasında yalıtım malzemelerinin tutuşması sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangın sonucunda binanın dış kaplamasında hafif hasar meydana geldi.