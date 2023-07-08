Çorum Belediyesi Hizmet Binasında Çıkan Yangın Söndürüldü
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Çorum Belediyesi hizmet binasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Farabi Caddesi'ndeki binanın ön tarafında devam eden çalışma esnasında yalıtım malzemelerinin tutuşması sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangın sonucunda binanın dış kaplamasında hafif hasar meydana geldi.
Çorum Belediyesi hizmet binasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Farabi Caddesi'ndeki binanın ön tarafında devam eden çalışma esnasında yalıtım malzemelerinin tutuşması sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede büyümeden söndürüldü.
Yangında binanın dış kaplamasında hafif hasar oluştu.