Çorum Belediyesi, Erzurum Dede Caddesi'ndeki Yapıları Yıktı

Çorum Belediyesi, Erzurum Dede Caddesi'nin Ankara yolu kavşağındaki son engeli de ortadan kaldırdı. Yol genişletme çalışmaları çerçevesinde, Ankara yolu Erzurum Dede Kavşağı üzerinde bulunan yapıların yıkımı gerçekleştirildi.

Çorum'da ulaşımın rahatlaması için mevcut yolları yenileyen ve yeni yollar açan Çorum Belediyesi, alt ve üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Daha önceden büyük bir kısmı yapılan Erzurum Dede Caddesi'nin Karayolları Şube Müdürlüğü arkasında kalan kısmında yol genişletme çalışmaları devam ediyor. Yol genişletme çalışmasının son aşaması olan kavşak bağlantı noktasındaki bir iş yeri ve bir metruk binanın yıkımı yapıldı. Yol genişletme çalışmaları tamamlandığında Fevzi Çakmak 3. Cadde'den başlayıp Ankara yoluna kadar uzanan 992 metrelik yolun tamamı 35 metre genişliğine sahip olacak.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi'nin 'Ulaşılabilir Şehir' vizyonu doğrultusunda yeni ve ferah yollar oluşturmaya devam ettiklerini söyledi. Mimar Sinan Mahallesi'nden Ankara yoluna uzanan Erzurum Dede Caddesi'nde Karayolları Şube Müdürlüğü arkasında kalan kısımda yol genişletme çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Aşgın, "Karayolları Şube Müdürlüğü'nün bahçe duvarlarını geriye çekerek yola dahil etmiştik. Son olarak Ankara yolu Erzurum Dede Kavşağı noktasında bulunan yapıları kamulaştırılarak yıkımını gerçekleştirdik. Böylece, Sanayi Sitesi ve Mimar Sinan Mahallesi'nden Osmancık yolu ve Buharaevler istikametine gitmek isteyenler, Erzurum Dede Caddesi, Fen Lisesi Caddesi, Akpınar Caddesi, Akşemseddin Caddesi ve Çiftlik Pınarı Caddesi güzergahından daha hızlı ulaşım sağlayabilecekler" dedi. - ÇORUM