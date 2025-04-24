Bakan Kurum: İstanbul'da depremden dolayı 7 bina az hasar aldı, orta ve ağır hasarlı bina yok

Son durum raporu! İstanbul'da kaç bina yıkıldı, kaç bina hasar aldı?
DEM heyetinden sürpriz 'tecrit' çıkışı: Bazı gelişmeler olabilir

DEM heyetinden sürpriz "tecrit" çıkışı: Bazı gelişmeler olabilir
Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbulluları korkutacak sözler

Japon deprem uzmanından İstanbulluları korkutacak sözler
Bu nasıl vicdansızlık! İstanbul'daki deprem anında hırsızlığa geldiler

Deprem anında büyük rezillik! Kamera her şeyi kaydetti

Çorum Belediyesi Dronla İzmarit Denetimi Başlattı

Çorum Belediyesi Dronla İzmarit Denetimi Başlattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum Belediyesi, yere sigara izmariti atılmasını önlemek amacıyla dronla denetim başlattı. Ekipler, Hürriyet Meydanı'na kurulan 'Sigara İzmariti İzleme Noktası' ile denetim yaparak, izmarit atan 8 kişiye ceza kesti.

Çorum Belediyesi, yere izmarit atılmasının önüne geçmek amacıyla dronla denetim başlattı.

Belediyenin açıklamasına göre, Zabıta Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre Zabıta ekibi, şehir merkezinde yerlere sigara izmariti atanlara yönelik dron destekli denetim yapıyor.

Hürriyet Meydanı'na "Sigara İzmariti İzleme Noktası" kuran ekipler, burada 3 gün boyunca yapılan denetimlerde, yere izmarit attığı belirlenen 8 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında 450'şer lira idari para cezası uyguladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zabıta Müdürü İrfan Göyhan, Çorum'un Türkiye'nin en temiz kentlerinden biri olduğunu belirterek, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın talimatıyla yerlere sigara izmariti atılmaması için denetimleri kararlılıkla sürdüreceklerini bildirdi.

Yerlere izmarit atılmasına müsamaha göstermeyeceklerini belirten Göyhan, "Kamusal alanlarda yere sigara izmariti atanlar, Kabahatler Kanunu'na istinaden cezai işleme tabi tutulmaktadır. Denetimlerde zabıta personelimizin yaka kameraları, dron ve şehir izleme sistemlerinden faydalanıyoruz. Son üç günde yapılan kontrollerde, yere sigara izmariti attığı tespit edilen 8 kişiye idari para cezası kesilmiştir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.