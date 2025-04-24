Çorum Belediyesi Dronla İzmarit Denetimi Başlattı

Çorum Belediyesi, yere izmarit atılmasının önüne geçmek amacıyla dronla denetim başlattı.

Belediyenin açıklamasına göre, Zabıta Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre Zabıta ekibi, şehir merkezinde yerlere sigara izmariti atanlara yönelik dron destekli denetim yapıyor.

Hürriyet Meydanı'na "Sigara İzmariti İzleme Noktası" kuran ekipler, burada 3 gün boyunca yapılan denetimlerde, yere izmarit attığı belirlenen 8 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında 450'şer lira idari para cezası uyguladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zabıta Müdürü İrfan Göyhan, Çorum'un Türkiye'nin en temiz kentlerinden biri olduğunu belirterek, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın talimatıyla yerlere sigara izmariti atılmaması için denetimleri kararlılıkla sürdüreceklerini bildirdi.

Yerlere izmarit atılmasına müsamaha göstermeyeceklerini belirten Göyhan, "Kamusal alanlarda yere sigara izmariti atanlar, Kabahatler Kanunu'na istinaden cezai işleme tabi tutulmaktadır. Denetimlerde zabıta personelimizin yaka kameraları, dron ve şehir izleme sistemlerinden faydalanıyoruz. Son üç günde yapılan kontrollerde, yere sigara izmariti attığı tespit edilen 8 kişiye idari para cezası kesilmiştir." ifadelerini kullandı.