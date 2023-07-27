Çorum Belediyesi Ata Tohumu Projesiyle Çiftçilere Tohum Dağıtacak

Çorum Belediyesi tarafından hayata geçirilen Ata Tohumu Projesi kapsamında üretilen 1100 kilogram tohumluk buğdayın büyük kısmı çiftçilere dağıtılacak. Proje ile ata tohumlarının gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Çorum Belediyesince kentte ata tohumu kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirilen "Ata Tohumu Projesi" kapsamında üretilen 1100 kilogram tohumluk buğdayın büyük kısmı, çiftçilere dağıtılacak.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın talimatıyla kentte ata tohumu kullanımının yaygınlaşmasına katkı sağlamak amacıyla "Ata Tohumu Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında Sivas ve Çorum'un İskilip ilçesinden tedarik edilen iki çeşit buğday tohumu, Kadıkırı köyünde iki parça halindeki 2,5 dönüm alana ekildi.

Gönüllü iki çiftçinin arazisine ekilen ve olgunlaşan buğdaylar hasat edildi.

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, hasat çalışmalarını inceledi.

Yağbat, AA muhabirine, Sualtı mevkiindeki toplam 2,5 dönüm alandan 1100 kilogram tohumluk buğday elde ettiklerini söyledi.

Ata tohumu konusunda kendilerini sorumlu hissettiklerini belirten Yağbat, "Belediye başkanımızın ciddi bir sorumluluk olarak gördüğü ata tohumuyla ilgili güzel bir çalışma başlattık. Şimdi hasadını yapıyoruz." dedi.

Çorum'un İskilip ilçesi ile Sivas'taki bir enstitüden ata tohumu getirdiklerini dile getiren Yağbat, şunları söyledi:

"Ata tohumunun gelecek nesillere aktarılmasını temin etmek amacıyla projeyi hayata geçirdik. Ata tohumlarımızdan bir miktarını gelecek yıl ekmek üzere kendimize ayırıyoruz. Kalanını da bu işte gönüllü olan, bu işe gönül vermiş, baş koymuş çiftçilerimize belli miktarlarda tohumluk olarak dağıtacağız. Ata tohumunu gelecek nesillere taşımayı Çorum Belediyesi olarak bir görev biliyoruz."

Proje kapsamında arazisine ata tohumu buğday eken Sinan Pehlivan ise ata tohumunun kaybolmaya yüz tutmasına üzüldüğünü belirterek, "Ata tohumunu yetiştirmek için bu yıl böyle bir girişimde bulunduk. Çok güzel hasat mevsimi oldu. İnşallah hayırlı olur. İnsanlar geçmişine sadık kalmak adına bu ata tohumuna sahip çıksa iyi olur." ifadelerini kullandı.