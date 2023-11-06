Çorum Belediyesi, 4 yıl içinde rekor düzeyde asfalt ve altyapı çalışması yaparak şehri modern yollarla buluşturdu. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, asfalt dökmedikleri cadde ve sokak bırakmadıklarını belirtti. Şehrin tüm mahallelerinde asfalt sorununu önemli ölçüde çözen belediye, hava şartları müsaade ettiği sürece çalışmalara devam edeceğini açıkladı.

Çorum Belediyesi 4 yılda 400 bin ton asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Rekor düzeyde asfalt ve altyapı çalışması yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, " Çorum'u modern yollarla buluşturduk. Asfalt dökmedik cadde ve sokak bırakmadık" dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli ile birlikte Küçük Abdullah Sokaklarda devam eden asfalt çalışmasının inceledi.

4 yılda 400 bin ton asfalt döktüklerini açıklayan Başkan Aşgın, "Şehrimizin tüm mahallelerinde asfalt sorununu önemli ölçüde çözdük. Rekor düzeyde asfalt döktük, rekor düzeyde altyapı çalışması yaptık. Hava şartları müsaade ettiği sürece asfalt ve altyapı çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Gülabibey Mahallesi'nde de çalışmalara hummalı bir şekilde devam ettiklerini dile getiren Başkan Aşgın, "Gülabibey Mahallemizde 4 yıldız muazzam birşekilde asfalt çalışması yaptık, mahallemizi modern yollarla buluşturduk. Gülabibeylihemşehrilerimizehayırlı olsun" diye konuştu.

Altyapı ve asfalt çalışmalarını yanı sıra tretuvar çalışmalarının da yoğun bir tempoyla devam ettiğini belirten Başkan Aşgın, "Kilit parke taşlarını kendi tesislerimizde üretiyoruz. Yeni yollarla ve tretuvarlarla şehrimizi ilmek ilmek aşkla dokuyoruz. Yeni yollar, yeni kaldırımlar yapmaya devam ederken aşkla çalışmaya ve gönüllere dokunmaya da devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - ÇORUM