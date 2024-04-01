Çorum Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Halil İbrahim Aşgın kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Halil İbrahim Aşgın 53 bin 612, CHP adayı Hasan Levent Çöphüseyinoğlu 48 bin 15 oy aldı. (Açılan sandık oranı: Yüzde 98,07)

Aşgın'ın öz geçmişi

Halil İbrahim Aşgın, 1973 yılında Çorum'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Çorum'da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olan Aşgın, Marmara Üniversitesinde yerel yönetimler alanında yüksek lisans yaptı.

Hitit Üniversitesinde din sosyolojisi alanında doktora derecesi alan Aşgın, 17 yıl dil ve mesleki eğitim kursu müdürlüğü, 4 yıl akademisyenlik yaptı.

AK Parti'den 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Çorum Belediye Başkanlığına seçilen Aşgın, evli ve 4 çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilen Aşgın, AK Parti'den yeniden Çorum Belediye Başkanlığına aday gösterildi.