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Çorum Belediye Başkanı İsrail'i Uluslararası Müsabakalardan Men Edilmesi İçin Çağrı Yaptı

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Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İsrail'in Filistin'e yönelik işgal ve saldırıları nedeniyle uluslararası müsabakalardan men edilmesi çağrısı yaptı. Aşgın, İsrail'in Filistin'de katliam yaptığını belirterek, Ukrayna'ya yönelik işgal ve saldırıları nedeniyle Rusya'nın uluslararası spor müsabakalarından men edildiğini hatırlattı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İsrail'in Filistin'e yönelik işgal ve saldırıları nedeniyle uluslararası müsabakalardan men edilmesi çağrısı yaptı.

Aşgın, Nazmi Avluca Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nın düzenlendiği spor salonunda, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin'de katliam yaptığını söyledi.

Filistin ve Ukrayna'da işgalin devam ettiğini hatırlatan Aşgın, "Ukrayna- Rusya savaşı başlayalı 2 yıla yakın süre oldu. Bu sürede 13 bin kişi öldü, bunlardan 3 bin 370 civarında kişi sivil, diğerleri 5 bin 700 civarında Rus askeri, 4 bin 300 civarında da Ukrayna askeri olmak üzere toplam 13 bin ölen var. Gazze'de ise büyük bir katliam, dünyanın gözü önünde devam ediyor. 7 Ekim'de başlayan İsrail'in katliamları, yaklaşık 2 ay süre geçti. Bu sürede Gazze'de 18 bin şehidimiz var. Katil İsrail, 7 bin 500 bebeği, çocuğu, 5 binden fazla kadını, toplamda 18 bin kişiyi katletti. Bunların yüzde 95'i sivillerden oluşmakta." dedi.

Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik işgal ve saldırıları nedeniyle bütün uluslararası spor müsabakalarından men edildiğini hatırlatan Aşgın, İsrail'in zulmüne sessiz kalınmaması gerektiğini vurguladı.

Aşgın, "Spor barıştır, kardeşliktir. Nasıl ki uluslararası federasyonlar ve konfederasyonlar çocukları, sivilleri katlettiği ve işgal girişiminde bulunduğu için Rusya'yı tüm sportif uluslararası etkinliklerden men etmişlerse, çağrımız şudur ki çocuk katili İsrail de uluslararası tüm sportif etkinliklerden men edilmelidir. 2024 Olimpiyatları da buna dahil edilmelidir. 2024 Olimpiyatları sevginin, barışın ön planda olduğu bir olimpiyat olarak anılmalıdır. Sivilleri, çocukları, emzikli bebekleri katleden İsrail asla olimpiyatlarda temsil edilmemeli ve uluslararası hiçbir sportif etkinlikte İsrail yer almamalıdır." diye konuştu.

Bu çağrıyı dünyanın ilk yazılı barış antlaşması Kadeş Barış Antlaşması'nın yapıldığı topraklardan tüm dünyaya ilettiğinin altını çizen Aşgın, "İsrail tüm uluslararası sportif etkinliklerden men edilsin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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