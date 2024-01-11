Üye Girişi
Haberler

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Gazetecilerle Buluştu

Güncelleme:
Abone Ol

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki gazetecilerle bir araya geldi. Aşgın, Çorum Belediyesi Düğün Salonu'ndaki programda basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Gazetecilerin kentin gelişiminde önemli rol üstlendiğini belirten Aşgın, basın mensuplarına çalışmalarında başarı diledi. Programa basın meslek örgütlerinin temsilcileri ile gazeteciler katıldı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki gazetecilerle bir araya geldi.

Aşgın, Çorum Belediyesi Düğün Salonu'ndaki programda basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Gazetecilerin kentin gelişiminde önemli rol üstlendiğini belirten Aşgın, basın mensuplarına çalışmalarında başarı diledi.

Programa basın meslek örgütlerinin temsilcileri ile gazeteciler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Halil İbrahim Aşgın Gazeteciler Günü Çorum Belediyesi Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title