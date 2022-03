Çorum Belediye Başkanı Aşgın'dan ülke liderlerine "leblebi helvası" daveti Açıklaması

ÇORUM (AA) - Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i meşhur Çorum leblebisi ile hazırlanan, Osmanlı'da saray lezzetleri arasında yer alan "leblebi helvası" yemek üzere Çorum'a davet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e, Vahdettin Köşkü'ndeki yemek davetinde menüde bulunan leblebi helvası, iki ülke basınında geniş yer buldu.

Belediye Başkanı Aşgın, leblebi helvasının gündeme gelmesi üzerine Millet Bahçesi'ndeki sosyal tesiste düzenlediği basın toplantısında, leblebinin ana vatanının Çorum olduğunu, en iyi leblebi helvasının kentte yapıldığını söyledi.

Leblebi helvasının Çorum'un yöresel lezzetlerinden olduğunu belirten Aşgın, "Şu an dünya basını, Türkiye ve Yunan basını Çorum'un meşhur leblebi helvasını konuşuyor. Kadeş Barış Antlaşması'nın imzalandığı topraklar olarak her zaman barışa, kardeşliğe katkı vermişiz. Bu bağlamda Çorum leblebisinden üretilen leblebi helvasının da şu an özellikle Yunanistan ile ilişkilerimizde sıcak bir hava estirmesinden Çorumlular olarak son derece mutluyuz." dedi.

Çorum leblebisinin gündem olmasından mutluluk duyduklarının altını çizen Aşgın, şunları kaydetti:

"Özellikle son iki gündür bütün medya organlarında adeta leblebi helvası bombası piyasaya düştü ama bu bomba şiddet içermiyor, muhabbet, sevgi, barış ve kardeşlik içeriyor. Leblebi helvası Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerde çok önemli bir aşama kaydettirdi. Şu an dünyada bu helvanın lezzeti, yapılışı, muhabbeti konuşuluyor. Gönül ister ki bu sevgi ve diyalog iklimi sadece Yunanistan ile Türkiye arasındaki gelişmelere, görüşmelere sebebiyet vermesin.

Şu an yeryüzünde birçok noktada savaşlar var. Özellikle yakınımızda, Rusya ile Ukrayna arasında savaş var. İnşallah bu helvamızdan Putin'e de ikram etmek isteriz, Miçotakis'e, bütün liderlere ikram etmek isteriz. Yiyen herkes, Çorum'un tarihin ilk yazılı barış antlaşması olan Kadeş Barış Antlaşması'ndan bugüne gelen kardeşliğini, sevgisini alsın ve yeryüzünde barış olsun. Bu anlamda meşhur saray tatlısı olan Çorum'un leblebi helvasını tüm liderlere tavsiye ediyoruz. Leblebinin ana vatanında meşhur helvamızı tatmaya davet ediyoruz."

Aşgın, leblebinin onlarca çerezlik çeşidinin yanı sıra ekmeği, kebabı ve sabununun yapıldığını dile getirerek, "Bunlardan biri de leblebi helvası. Bu, çok kıymetli bir ürün çünkü geçtiğimiz yıl Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'Asırlık Tarifleri ile Türk Mutfağı' isimli kitap yayımlandı. O kitapta Emine Erdoğan Hanımefendi, Çorum'un meşhur leblebi helvasına çok geniş yer vermişti. Adeta o gün leblebi helvası o kitapla beraber tekrar gündeme geldi. Biz de bütün sosyal tesislerimizde leblebi helvası yaptırmaya başladık." ifadelerini kullandı.