Çorum Bayat'ta Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında hareketlilik başladı

Çorum'un Bayat ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında hareketlilik başladı.

Besiciler, aylardır özenle yetiştirdikleri kurbanlıklarını satabilmek için Bayat Belediyesi Hayvan Pazarı'na getiriyor.

Sıkı pazarlıkların yapıldığı ve Kurban Bayramı'na kadar açık olacak pazarda küçükbaş hayvanlar 8-16 bin, büyükbaş kurbanlıklar ise 70-150 bin liradan satılıyor.