Çorum Bayat'ta 39 İş Yerinin Tapuları Hak Sahiplerine Verildi

Güncelleme:
Çorum'un Bayat ilçesinde yapımı tamamlanan 39 iş yerinin tapuları sahiplerine teslim edildi. Törende ayrıca Bayat Belediyesinin mezbahahanesi de hizmete açıldı.

Çorum'un Bayat ilçesinde yapımı tamamlanan 39 iş yerinin tapuları hak sahiplerine verildi.

Bayat Sanayi Sitesindeki iş yerleri için tapu teslim töreni düzenlendi. Törende ayrıca, Bayat Belediyesinin mezbahahanesi de hizmete açıldı.

Törene AK Parti Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatçı ve Oğuzhan Kaya, Bayat Kaymakamı Kerem Yüce, Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar ile hak sahipleri katıldı.

Törende protokol üyeleri, hak sahiplerine tapularını teslim etti.

Törenin ardından davetlilere yemek ikram edildi.

Kaynak: AA / Murat Topal - Güncel
