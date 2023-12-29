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Çorum Bayat Kaymakamlığı Vefa Projesi İçin Personel Alımı Yapıldı

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Çorum Bayat kaymakamlığınca Vefa Projesi kapsamında istihdam edilmek üzere 9 belirli süreli sözleşmeli personel alımı için mülakat yapıldı. Bayat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca yürütülen Vefa Projesi kapsamında ilçedeki yardıma muhtaç kişilere yönelik evde bakım hizmetlerinde görevlendirilmek üzere geçici personel alım ilanı yapıldı. 3 erkek, 6 kadın geçici personel alım ilanına 21 kadın, 22 erkek olmak üzere 43 aday müracaat etti. 8 Ocak'ta göreve başlayacak 9 personel, bugün yapılan mülakatların sonuçlarının değerlendirilmesinin ardından Kaymakamlık tarafından ilan edilecek.

Çorum Bayat kaymakamlığınca Vefa Projesi kapsamında istihdam edilmek üzere 9 belirli süreli sözleşmeli personel alımı için mülakat yapıldı.

Bayat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca yürütülen Vefa Projesi kapsamında ilçedeki yardıma muhtaç kişilere yönelik evde bakım hizmetlerinde görevlendirilmek üzere geçici personel alım ilanı yapıldı.

3 erkek, 6 kadın geçici personel alım ilanına 21 kadın, 22 erkek olmak üzere 43 aday müracaat etti.

8 Ocak'ta göreve başlayacak 9 personel, bugün yapılan mülakatların sonuçlarının değerlendirilmesinin ardından Kaymakamlık tarafından ilan edilecek.

Kaynak: AA / Güncel

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