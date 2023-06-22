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Çorum Bayat Hayvan Pazarı Yeniden Açıldı

Çorum Bayat Hayvan Pazarı Yeniden Açıldı

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Bir süre önce şap hastalığı nedeniyle kapanan Bayat Hayvan Pazarı, gerekli tedbirlerin alınmasının ardından yeniden açıldı. Kurban Bayramı öncesi hizmet vermeye başlayan hayvan pazarında yoğunluk oluştu. Satıcıların getirdiği hayvanlar, bayram için kurbanlık arayan vatandaşlarla buluşturuldu.

Çorum'un Bayat ilçesindeki hayvan pazarı yeniden hizmete girdi.

Bir süre önce şap hastalığı nedeniyle kapanan Bayat Hayvan Pazarı, gerekli tedbirlerin alınmasının ardından yeniden açıldı.

Kurban Bayramı öncesi hizmet vermeye başlayan hayvan pazarında yoğunluk oluştu.

Satıcıların getirdiği hayvanlar, bayram için kurbanlık arayan vatandaşlarla buluşturuldu.

Kaynak: AA / Murat Topal - Güncel

Kurban Bayramı Çorum Güncel Haberler

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