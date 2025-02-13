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Çorum-Ankara Kara Yolunda İki Ayrı Trafik Kazası: 3 Yaralı

Çorum-Ankara Kara Yolunda İki Ayrı Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Çorum-Ankara kara yolunda aynı noktada meydana gelen iki trafik kazasında toplamda 3 kişi yaralandı. Kazalar sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Çorum-Ankara kara yolunda aynı yerde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

C.A. idaresindeki 81 DZ 164 plakalı otomobil, Çorum-Ankara kara yolu Yenikaradona köyü yakınlarında yolun kenarındaki bariyere çarparak yoldan çıktı.

Kazada araçta bulunan A.K. yaralandı.

Bu kazadan 5 dakika sonra ise H.Y. idaresindeki otomobil, yaklaşık 500 metre ileride yol kenarındaki banketlere çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan M.Y. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel
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