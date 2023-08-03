Çorum Alaca'da apartman yangını: Dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı
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Çorum'un Alaca ilçesinde bulunan bir apartmanın çatısında çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ancak çatıda hasar meydana geldi.
Çorum'un Alaca ilçesinde apartmanın çatısında çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedaviye alındı.
Ayhan Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangında dumandan etkilenen apartman sakinlerinden Raşide Şahin (66), sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Alaca Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.
Kaynak: AA / Serdar Coşkun - Güncel