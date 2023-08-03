Çorum Alaca'da apartman yangını: Dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı

Çorum'un Alaca ilçesinde bulunan bir apartmanın çatısında çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ancak çatıda hasar meydana geldi.