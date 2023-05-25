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Çoruh Nehrine Düşen Kamyon 3 Gün Sonra Çıkartıldı, Sürücü Hala Kayıp

Çoruh Nehrine Düşen Kamyon 3 Gün Sonra Çıkartıldı, Sürücü Hala Kayıp

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Artvin'in Şavşat ilçesinde 3 gün önce kamyonuyla Çoruh nehrine düşen sürücü Zübeyir Topal'ı arama çalışmaları devam ediyor. Mevsimin en coşkun dönemini yaşayan Çoruh nehrine düşen kamyon 3 gün sonra vinç yardımıyla çıkartıldı.

Artvin'in Şavşat ilçesinde 3 gün önce kamyonuyla Çoruh nehrine düşen sürücü Zübeyir Topal'ı arama çalışmaları devam ediyor. Mevsimin en coşkun dönemini yaşayan Çoruh nehrine düşen kamyon 3 gün sonra vinç yardımıyla çıkartıldı.

Artvin'in Şavşat ilçesinde Salı günü kamyonuyla düştüğü derede akıntıya kapılarak kaybolan sürücü için arama çalışması devam ediyor. AFAD koordinesinde, jandarma, UMKE, JAK, Çoruh Arama Kurtarma, Hopa Deniz Polisi ve 112 Acil Sağlık ekiplerinden oluşan 110 kişi bölgede çalışmasını sürdürüyor. Kazanın meydana geldiği yerden itibaren başlatılan çalışmada ekipler şuana kadar bir ize rastlamadı.

Öte yandan ilkbahar yağışlarıyla mevsimin en coşkun dönemi olması nedeniyle suya düşen kamyon vinç yardımıyla 3 gün sonra çıkartıldı. - ARTVİN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Artvin AFAD Güncel Haberler

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