Corona Mevsimsel Gribe Dönüşür mü?

Tüm dünya gibi Corona virüsüyle mücadelesini sürdüren Amerika'da haftalardır düşüşte olan vaka sayılarında bölgesel artışlar başladı. Bu artışın en önemli nedeni hızla yayılan Omicron'un alt varyantı. Havalar ısındıkça, aşıların ya da hastalığı atlatmanın sağladığı bağışıklık azaldıkça artış sürse de Amerikalı yetkililer salgında yeni bir dalga beklemiyor. Aşı ve tedavilerle ilgili olumlu haberler de Corona virüsünün artık mevsimsel bir gribe dönüşeceği umutlarını arttırıyor

DailyMotion.com / Güncel