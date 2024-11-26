Çorluspor Teknik Direktörü Ersin Aka'ya Yapılan Saldırıda 13 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Çorluspor 1947 Kulübü Teknik Direktörü Ersin Aka'nın katil zanlıları gözaltına alındı. Operasyon sonrası 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Nesine 3. Lig 3. Grup takımlarından Çorluspor 1947 Kulübü Teknik Direktörü Ersin Aka'nın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ile Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 13 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Çorlu Adliyesine sevk edildi.
Çorlu ilçesi Muhittin Mahallesi'nde 5 gün önce yolda yürürken maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Teknik Direktör Ersin Aka, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesinde kurtarılamamıştı.
Saldırının olduğu bölgede 25'e yakın boş kovan tespit edilmiş, şüpheliler Edirne'de düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.